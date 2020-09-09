AA İstanbul Haberleri Editörü Coşkun'dan Vali Yerlikaya'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Cağaloğlu'ndaki İstanbul Valiliği binasında gerçekleşen ziyarette, Vali Yerlikaya, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkati çeken Yerlikaya, bu konuda AA'nın önemli bir vazife üstlendiğini vurguladı.

Cemal Coşkun da Vali Yerlikaya'ya AA'nın İstanbul'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda, Coşkun, Yerlikaya'ya AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ile "Karantina/Lockdown" albümlerini takdim etti.