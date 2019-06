AA İstanbul seçimine hazır

Seçim ve referandum sandık sonuç verilerini en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın yanı sıra uluslararası bir haber kuruluşu olarak 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sandık verilerini de 13 dilde yapacağı özel yayınla dünyanın dört bir yanındaki abonelerine ulaştıracak.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Farsça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Arnavutça, Makedonca, Endonezce ve İspanyolca ile Kürtçenin Kurmanci ve Soranice lehçelerinde yayın yapan AA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin sandık sonuç verilerini de dünyanın her köşesindeki aboneleriyle paylaşacak.

Sandık verilerini kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar olduğu gibi İstanbul seçiminde de sandık başından alınan verileri grafikler eşliğinde abonelerine iletecek.

Veriler ayrıca harita ve grafiklerle "secim.aa.com.tr" internet adresinden de duyurulacak.

"Sandıkların yüzde 100'ünü ancak YSK açıklayabilir"

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın seçim yayınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, önceki 6 seçim ve bir referandumda olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de AA'nın son derece başarılı bir yayın yaptığını, seçim verilerini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile örtüşür doğrulukta kamuoyuna aktardığını anımsattı.

Ajans'ın 31 Mart 2019 akşamı Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır gibi illerde de seçim sonuçlarına dair verileri aboneleri ve kamuoyuyla paylaştığını, İstanbul'da ise sandıkların neredeyse yüzde 99'unun açılmasına rağmen sonuçların netleşmediğini ve YSK sonuçlarının beklendiğini hatırlatan Kazancı, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı 31 Mart akşamı 6'ncı kez seçim özel yayınını yaptı. Önceki tüm seçim ve referandum yayınlarında olduğu gibi 31 Mart akşamı da sonuçlarla ilgili veri aktarımı yüzde 100'e tamamlanmadı. Bu durum bütün seçimlerde aynı şekilde yaşanmaktadır ve son yerel seçime mahsus bir durum değildir. Çünkü itiraz olan yerlerde sayım duruyor, bazı küçük seçim bölgelerinden sonuçlar geç gelebiliyor. Sandıkların yüzde 100'ünün açıklanmasını sadece Yüksek Seçim Kurulu yapabiliyor. Açılan sandık oranı yüzde 99'a ulaşmamış ancak kazandıkları netleşen adaylar o akşam ilk olarak AA tarafından kamuoyuna aktarılmıştır. İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır bu illerin başında gelmektedir."

31 Mart akşamı Anadolu Ajansının her seçimde olduğu gibi tarafsızlığını ve hassasiyetini muhafaza ettiğini vurgulayan Şenol Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da sandıkların neredeyse yüzde 99'u açılmış ama sonuç netleşmemiştir. Şunu özellikle hatırlatmalıyım ki AA'nın medya kuruluşlarına haber, fotoğraf ve videoları gönderdiği Haber Akış Sistemi (HAS) ve seçim sonuçlarını medyaya ilettiği seçim özel ekranları yazılıp silinebilen, değiştirilebilen, yani müdahale edilebilen ekranlar değildir. Veri akışı sağlıklı olmadığı anlarda sistem kendisini durdurmaktadır.

İstanbul'da sandıkların neredeyse yüzde 99 oranında açılmasına rağmen sonucun netleşmemesi, o aşamadan itibaren de sağlıklı veri akışının kesilmesi nedeniyle Anadolu Ajansı sonucun açıklanması için YSK'yi beklemek zorunda kalmış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmıştır. Anadolu Ajansı o gece İstanbul'da hiçbir adayı galip göstermemiştir. Her iki aday da kazandığını açıklamasına rağmen AA bunu yapmamış, YSK sonucunu beklemiş, tarafsızlığını muhafaza etmiştir. Diğer birçok ilde AA verilerine dayanılarak kutlamalar yapılırken, İstanbul'da sonuçların netleşmemesini AA'ya bir saldırı vesilesi olarak görmek haksızlıktır.

Anadolu Ajansı bir kamu kurumu değildir ve seçim sonuçlarını yayınlamak gibi bir görevi ya da yetkisi yoktur. Anadolu Ajansı, seçim sonuçlarını açıklayan değil, 'gazetecilik faaliyeti' olarak aktaran bir medya kuruluşudur. Anadolu Ajansına insaf, vicdan ve ahlak ölçülerini aşarak saldırmak, seçim başarısızlığını kısa bir süre perdelese de sonuçlara etki etmez."

"Sorumlu yayıncılık ilkesi" vurgusu

Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının 31 Mart akşamı mahalli idareler seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı veri yayınının sorumlu yayıncılık ilkesine göre başarıyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"AA, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini de gayet başarılı bir yayınla, hatasız olarak kamuoyuna duyurmuştur. Türkiye genelinde 60 milyona yakın seçmenin katıldığı ve 4 farklı oy pusulasının kullanıldığı seçimin sandık sonuç verilerini Anadolu Ajansı son derece başarılı şekilde Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarmıştır. Bu devasa operasyonu gerçekleştiren ekibimizi, tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını bu vesileyle bir kez daha kutlamak ve her birine teşekkür etmek isterim.

Anadolu Ajansı, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini de aynı hassasiyet ve tarafsızlıkla Türkiye ve dünyaya duyuracaktır.

Anadolu Ajansı, İstiklal Harbi günlerinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş, kuruluşundaki ruh ve heyecanı hiç azaltmadan bugün de muhafaza etmektedir. Tüm çalışanlarımızla, eleştiri sınırını aşan tüm saldırılara rağmen, Türkiye'nin sesini azimle, kararlılıkla ve ilk günkü heyecanla dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

