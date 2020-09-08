AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan Vali Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Bölge Müdürü Baysal'ı makamında kabul eden Atik, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Atik, AA çalışanlarının önemli projelere imza atmaya devam ettiğini söyledi.

Baysal'ın hediye ettiği "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceleyen Atik, albümün yakın tarih açısından önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Baysal, AA'nın çalışmaları hakkında Atik'e bilgi verdi.

Baysal, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

Baysal, AA'nın çalışmaları hakkında Zolan'a da bilgi verirken, "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü de hediye etti.