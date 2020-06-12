AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan Vali Ayyıldız'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Baysal, Vali Ayyıldız'ın kentte görev yaptığı dönemde çekilen fotoğraflarından oluşan bir tablo hediye etti.

Ayyıldız, yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye'nin gözbebeği kurumlarından biri olduğunu belirterek, "AA'nın haberleri ve gündeme getirdiği konularla kamuoyunun doğru biçimde aydınlatılmasına büyük katkıda bulunuyor. AA'nın başarılı çalışmalarıyla İzmir'in tanıtımı ve gelişimine destek olmaya devam edeceğine inancım tam." dedi.

AA İzmir Bölge Müdürü Baysal ise Ayyıldız'ın örnek bir devlet adamı olduğunu, kentin gelişmesi konusunda önemli çalışmalara imza attığını dile getirerek, "Valimiz başarılı çalışmalarına Eskişehir'de devam edecektir. Sayın Valimize yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.