AA, jandarma ve emniyet ekiplerinin havadan trafik denetimlerini görüntüledi - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini farklı illerde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, helikopterlerle havadan ortaklaşa trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, Ankara- Kırıkkale kara yolu üzerinde helikopterle havadan trafik denetimi yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığından havalanan jandarma helikopteriyle gerçekleştirilen denetim, AA ekibince görüntülendi.

Helikopterde bulunan jandarma ve polis ekibi, yaklaşık 2 saat süren denetimde tespit ettiği trafik kuralı ihlallerini kara yolundaki ekiplere bildirdi.

İhlal yapan sürücüler, yol kontrol noktalarında durdurularak görevli personel tarafından uyarıldı ve bu sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı.

Denetimin gerçekleştirildiği öğle saatlerinde Ankara-Kırıkkale, Ankara- Konya ve Ankara- Eskişehir yollarının bazı noktalarında araç yoğunluğunun olduğu görüldü.

"Amaç, kural ihlallerini tespit edip sürücülerin uyarılmasını sağlamak"

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Eğitim ve Tanıtım Şube Müdürü Jandarma Yarbay Hasan Taner Özbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havadan trafik denetimlerini, sürücülerin yaptığı kural ihlallerini yerinde tespit etmek ve kara yolunda bulunan ekiplere bildirerek sürücülerin uyarılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özbey, "Aynı zamanda trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerleri tespit edip trafik ekiplerimize bildirerek bu noktalarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz ve vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. Bayram tatili süresince 14 ilimizde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile trafik denetimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bayram tatili nedeniyle kara yollarında yoğunluk beklediklerini belirten Özbey, "Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını, seyahatlerinde mola vermelerini, araçtaki herkesin emniyet kemeri kullanmasını, aşırı hız yapmamalarını, yorgun araç kullanmamalarını, sürüş sırasında cep telefonu kullanmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Trafikte küçük hatanın bulunmadığına işaret eden Özbey, kurallara uyulduğu takdirde trafikte hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını bildirdi.

"Aşırı hız ve hatalı sollama ihlalleri tespit ettik"

Yapılan 2 saatlik denetimde tespit edilen kural ihlallerine ilişkin soruya Özbey, "Aşırı hız ve hatalı sollama gibi hataları yukarıdan tespit ettik ve bunları da kara yolu üzerindeki ekiplerimize bildirdik. Onlar da sürücülerimizi uyardı." karşılığını verdi.

Özbey, bayram tatilini farklı illerde geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle bazı kara yollarında trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi.