Son Dakika Haberleri: AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu
Son Dakika Güncel Haber

AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu

4 dakika önce

İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hişam Ebu Şakra'yı bir süre alıkoydu.

AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu, System.String[]

İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamayı görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hişam Ebu Şakra'yı bir süre alıkoydu.

İsrail askerleri, kameraman Şakra'nın Yahudi yerleşim birimi Dolev çevresinde meydana gelen patlamayı görüntülemesini engelledi.

Şakra'yı bir süre alıkoyan askerler, daha sonra serbest bıraktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde bu sabah patlama meydana geldi, patlamada 1 İsrailli hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Velilere kritik uyarı: Okul servislerindeki fiyat kurnazlığına dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı bulundu Ali Babacan, yeni parti için 10-15 gün içinde kamuoyu önüne çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:49:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA kameramanı, İsrail askerlerince alıkonuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]