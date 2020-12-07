AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı - Son Dakika

AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı

07.12.2020 01:03
AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı, System.String[]

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.

Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı.

Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Ajansı, New York, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA kameramanı New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarına karşı gösteride saldırıya uğradı - Son Dakika


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