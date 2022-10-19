Belgeselde kayıplarına ve yok olan eşyalarına ağlayan ancak yaşadıkları bölgeleri terk etmeyen Ukraynalıların savaşın yıktığı parklarda oynayan çocukları da görülüyor.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AA kameramanına Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' dalında birincilik - Son Dakika

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