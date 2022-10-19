AA kameramanına Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" dalında birincilik - Son Dakika
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AA kameramanına Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" dalında birincilik

19.10.2022 14:18

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Tayyib Hoşbaş'ın Ukrayna'da çektiği "Savaşın yaşlı bıraktığı gözler" adlı video, Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde (EEIMA) "En İyi Belgesel" dalında birinci seçildi.

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Tayyib Hoşbaş'ın Ukrayna'da çektiği "Savaşın yaşlı bıraktığı gözler" adlı video, Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde (EEIMA) "En İyi Belgesel" dalında birinci seçildi.

EEIMA'dan yapılan açıklamaya göre, Hoşbaş'ın Ukraynalı savaş mağdurlarını konu alan görüntüleri, yarışmada birinci seçilerek "Platin" ödüle layık görüldü.

Hoşbaş'ın Ukrayna'da çektiği kısa belgeselde, evini, eşyalarını ve yakınlarını kaybedenlerin görüntüleri yer alıyor.

Belgeselde kayıplarına ve yok olan eşyalarına ağlayan ancak yaşadıkları bölgeleri terk etmeyen Ukraynalıların savaşın yıktığı parklarda oynayan çocukları da görülüyor.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA kameramanına Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' dalında birincilik - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA kameramanına Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" dalında birincilik - Son Dakika
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