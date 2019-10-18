Son Dakika Haberleri: AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde
Son Dakika Güncel AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde

AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde

22 dakika önce

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 69 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 69 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 26'sı gerçek mermiyle olmak üzere 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

AA kamerası da İsrail askerlerinin hedefinde

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteri sırasında Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest gazeteci Muhammed Dahlan'ın kamerasını da plastik mermiyle hedef aldı.

Saldırıyı yara almadan atlatan Dahlan, İsrail askerleri tarafından vurulan bir gence yaklaştığında kendisine de ateş açıldığını söyledi.

Dahlan, saldırı sırasında kamerasının isabet alarak kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:48 Kaynak: AA
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