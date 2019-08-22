Son Dakika Haberleri: AA Kayseri Bölge Müdürü Canbulatel'den Başkan Altun'a ziyaret
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AA Kayseri Bölge Müdürü Canbulatel'den Başkan Altun'a ziyaret

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

AA Kayseri Bölge Müdürü Canbulatel'den Başkan Altun'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret etti.

Canbulatel, makamında ziyaret ettiği Altun'a ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bünyan ilçesinin Kayseri için çok önemli olduğunu belirten Canbulatel, ilçenin gelişmesi ve tanıtımı için haberlerle her zaman destek vereceklerini söyledi.

Başkan Altun da Canbulatel'e yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, Özkan Altun, Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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