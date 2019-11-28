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AA Kayseri Bölge Müdürü Canbulatel'den Nevşehir protokolüne ziyaret
6 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret etti.
Canbulatel, makamında ziyaret ettiği Vali Aktaş'a ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
AA'yı yakından takip ettiğini belirten Aktaş ise görevine bir süre önce başlayan Canbulatel'e başarı diledi.
Canbulatel, daha sonra İl Emniyet Müdürü Artunay'ı da ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Orhan Canbulatel, ziyaretlerinde il yöneticilerine AA'nın yayınlarından takdim etti.
Ziyaretlerde AA Nevşehir muhabiri Behçet Alkan da hazır bulundu.
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