Son Dakika Haberleri: AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü
Son Dakika Dünya AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü

AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü

6 saat önce

AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü

AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonda PKK'nın 'Metina alan sorumlusu' olduğu iddia edilen Müslüh İke'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.


Anadolu Ajansı, öldürüldüğü duyurulan Müslüh İke'nin kırmızı bültenle arandığını aktardı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü
Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 16:08:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]