AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü
6 saat önce
AA: Kırmızı bültenle aranan Müslüh İke, MİT operasyonunda öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonda PKK'nın 'Metina alan sorumlusu' olduğu iddia edilen Müslüh İke'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.
Anadolu Ajansı, öldürüldüğü duyurulan Müslüh İke'nin kırmızı bültenle arandığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:09
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