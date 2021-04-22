AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten, Vali Mehmet Alpaslan Işık'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.
Süt, ziyarette Işık'a AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.
Vali Işık, ziyaretinden dolayı Ömer Süt'e teşekkür etti.
AA Konya Bölge Müdürü Süt, daha sonra Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ı ziyaret ederek, "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.
Kaynak: AA
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