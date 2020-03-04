AA Konya Bölge Müdürü Süt'ten Başsavcı Çelenk ve Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Konya Bölge Müdürü Süt'ten Başsavcı Çelenk ve Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret - Son Dakika

AA Konya Bölge Müdürü Süt'ten Başsavcı Çelenk ve Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

AA Konya Bölge Müdürü Süt'ten Başsavcı Çelenk ve Emniyet Müdürü Temiz'e ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Süt, makamlarında ziyaret ettiği Çelenk ile Temiz'e, AA'nın kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çelenk ile Temiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Öte yandan Süt, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Temiz'e görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinde Süt'e, AA Afyonkarahisar Bürosu muhabirleri Canan Tükelay ile Arif Yavuz da eşlik etti.

Ali Temiz, Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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