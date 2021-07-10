AA Konya Bölge Müdürü Yerlikaya'ya "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Özdemir, ziyarette, salgın nedeniyle saha çalışmalarına ara vermek zorunda kaldıklarını, ancak normalleşme süreciyle verilen arayı kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüne atıfta bulunan Özdemir, "Cumhurbaşkanımız da şöyle ifade etmişti, 'arazi, arazi, arazi.' Bundan sonra sahada, alanda ve arazide olacağız. Biz bir buçuk aydır Konyalı milletvekilleri olarak, adeta salgındaki halkla temas kopukluğunun acısını çıkarırcasına faaliyet içindeyiz. Biz kendi kendiyle yarışan bir partiyiz, belediyecilik alanında da öyleyiz. Allah'a şükür bu durum bizi rehavete değil, daha çok çaba sarf etmeye ve hizmetlerimizin kalitesini yükseltmeye yöneltiyor." diye konuştu.

Özdemir, Pekyatırmacı, Özer, AA Konya Bölge Müdürlüğü görevine atanan Rıfat Yerlikaya'ya başarı diledi.

Ziyarete, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Semerci de eşlik etti.