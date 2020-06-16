AA, Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntüledi - Son Dakika

AA, Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntüledi

Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve...

Libya hükümetinin davetiyle ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı "mayın ve el yapımı patlayıcı tespiti ve imha" (METİ) ekipleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve patlayıcıları temizleyerek, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamaya çalışıyor.

AA ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı METİ ekiplerinin Trablus şehir merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Selahaddin bölgesinde sivillerin evlerine ve yerleşim bölgelerine Hafter milisleri ve beraberlerinde savaşan paralı askerlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha faaliyetlerini görüntüledi.

Güvenlik uzmanları, Hafter güçlerinin bu bölgeleri mevzi olarak kullandığını aktardı.

Bölgedeki METİ uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, çevredeki mayın ve el yapımı patlayıcıların bazılarının "tökez teli" denilen görülmesi zor tellerle, evlerin köşelerine, kapı arkalarına ve bazılarının da zaman ayarlı biçimde tuzaklandıklarını anlattı.

METİ uzmanlarının imha ettiği patlayıcı düzeneklere ait EYP için kullanılan çevredeki kablo ve patlayıcı malzeme kalıntıları dikkati çekti.

Tuzaklanan mayın ve patlayıcılar arasında çok sayıda eski Sovyet ülkelerinden yüksek infilak gücüne sahip patlayıcılara rastladığından bahseden uzmanlar, imha işlemi sırasında önce can güvenliklerini sonra da sivillerin evlerine dönebilmesi için yapılara zarar verilmemesi amacı güttüklerini söyledi.

Öte yandan, Libya ordusu mensuplarının, bir evden çıkardıkları kasalar içinde farklı tiplerde, anti-personel ve anti-tank olmak üzere çok sayıda mayın buldukları görüldü.

Wagner'e mensup paralı askerlerin izleri evlerde

Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin öncelikle başkent daha sonrada ülkenin batısındaki önemli yerleşim noktalarında yaşadığı yenilgiler ardından, ülkenin doğusuna doğru çekilmek zorunda kalmıştı.

Başkentin güneyindeki mayın ve patlayıcı tuzaklanmış evlerin içinde Wagner'e bağlı paralı askerlerin izlerine rastlamak da mümkün.

Selahaddin bölgesindeki bir evde, Wagner milislerinin duvarlara Rusça "Zenit Şampiyon" ve bazı küfür içeren ifadeler yazdığı görüldü. Bu güçlere ait olduğu düşünülen Rusça "elektroteknik" başlıklı bir kitap dikkati çekti.

Paralı askerlere yönelik çok sayıda iz barındıran bu evde, bomba imha uzmanları, "evin mutfağına tuzaklanmış şekilde iki mayın bulduklarını, bunlardan birisinin anti-personel diğerininse tüm evi havaya uçuracak infilak gücündeki anti-tank tipinde bir mayın olduğuna" işaret etti.

TSK kaynakları, çevrede çok sayıda tuzaklanmış patlayıcı bulunduğunu, ancak sivillerin evlerine güvenli biçimde dönmesi için Libya ordusu mensuplarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını anlattı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre binden fazla paralı askeriyle Hafter için savaşıyor.

Mayınlar 30'dan fazla sivilin canını aldı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerince tuzaklanan mayın ve patlayıcılar son 10 günde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı en az 31 sivilin canına mal oldu ve 40'tan fazla sivili yaraladı.

Libya hükümeti, Hafter milislerinin uluslararası anlaşmaların yasakladığı mühimmatları sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığını ve emrindeki milislerin "savaş suçlarından yargılanması gerektiğini" söylüyor.

Aynı şekilde, Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Terhune vilayetinde de çok sayıda sivilin gömüldüğü toplu mezarlar bulunması üzerine Libya hükümeti, "sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif, işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

AA, Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntüledi

Halife Hafter, Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA, Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcıları temizleyen Türk kuvvetlerini görüntüledi - Son Dakika

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