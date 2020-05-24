AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın vefatının 1. yılı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın (41), Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek vefat etmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Nişancı, 10 Mayıs 2019 Cuma günü sabah saatlerinde, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yol açma çalışması yapacağı, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "Dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki dağ yamaçlarından geçen Derebaşı Virajları'nın da bulunduğu bölgeden görüntü almak için evinden ayrıldı.

Ekiple birlikte olay yerine giden Nişancı, iş makinesinin yoldaki karı temizleme anını daha güzel görüntülemek için bulunduğu noktadan biraz daha yükseğe çıktı. Nişancı, elindeki tripota bağlı kamera ile görüntü çekerken ayağının kayması üzerine düştü. Düşme sonucu karlı yerde eğimin de etkisiyle tutunamayan Nişancı, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İş makinesi operatörü, ramazanın beşinci gününde meydana gelen olayın hemen ardından 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Durumun ilgililere bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 100 kişilik ekibin sarp kayalık bölgede hem karadan hem de İHA, helikopter ve drone desteği ile havadan arama yapmasına rağmen Nişancı'ya ulaşılamadı.

Aramaların ikinci gününde kamerası, üçüncü gününde ayakkabısı bulundu

Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının ikinci gününe, mevcut ekiplerin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi de (JAK) dahil oldu.

Timde görevli dalgıçlar, Nişancı'nın düştüğü yerin alt bölgesindeki dere yatağına girerek bazı noktalarda arama yaptı.

Bayburt'un yanı sıra Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum ve çeşitli illerden bölgeye sevk edilen AFAD, Karayolları, Özel İdare, AKUT ve diğer ekipler dahil toplam 210 kişi çalışmalara devam etti.

Nişancı'nın kamerası, kaydığı noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda bulundu. Tripoda bağlı kamera, AFAD görevlisinin halat yardımıyla indiği karlı yamaçtan çıkartıldı.

Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik Su Altı Arama ve Dağcılık Timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de aramalara katıldı.

Zor coğrafi koşullar ve hava muhalefetine rağmen 130 kişiden oluşan ekip 6 bölgede, 7 grup halinde üçüncü günde de arama faaliyetini sürdürdü.

Ekipler, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında ayakkabı buldu. Ayakkabının Nişancı'ya ait olabileceği değerlendiren ekipler, fotoğrafını çekerek aileye gönderdi. Nişancı'nın eşi Çiğdem Nişancı, ayakkabının Abdulkadir'e ait olduğunu tespit etti.

Dereye akan suyun miktarını azaltmak için çalışma yapıldı

Dönemin Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın koordinesinde, sis ve yağmura rağmen yürütülen aramaların dördüncü gününde yaklaşık 200 kişilik ekip görev aldı.

Ekipler, aramaların beş, altı ve yedinci gününde ise hem Bayburt hem de Trabzon tarafında çalışma gerçekleştirdi.

Bu süreçte DSİ ve karayolları ekipleri de Nişancı'nın uçuruma düştüğü alandan yaklaşık 1 kilometre yukarıdan dereye akan su kaynağının akış hızının azaltılması amacıyla çalışma yürüttü.

Dalgıçların, Nişancı'nın düşmüş olabileceği değerlendirilen alanlara girebilmesi için onlarca metre yükseklikteki şelaleden dereye dökülen suyun hızı ve miktarının azaltılması için bent kurularak yapay gölet oluşturuldu. Bu gölette biriken su, motorlar yardımıyla yola paralel serilen borulara aktarılarak 2 kilometre uzaklıktaki kanyona bırakıldı.

JÖAK Su Altı Arama ve Dağcılık Timi'nin, bu çalışmaların ardından bölgede yaptığı aramalardan da sonuç alınamadı.

Aramaların birinci haftasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu

Timde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36), 17 Mayıs'ta Çaykara ilçesinin Çamlıkaya bölgesinde dere içinde arama faaliyetini sürdürürken akıntıya kapıldı. Gidergelmez ve Kapaklıkaya, şehit oldu.

Şehitlerin naaşları, Trabzon Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kapaklıkaya'nın naaşı memleketi Çorum'da, Gidergelmez'in ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Nişancı'nın cenazesine iki hafta sonra ulaşıldı

Aramaların 14'üncü günü olan 23 Mayıs Cuma günü Nişancı'nın cansız bedeni, AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulundu.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi de olan Nişancı'nın ekiplerce kıyıya çıkarılan cenazesi, aile üyeleri tarafından teşhis edildi.

Serra Beyza ve Zeynep Nilay adında iki kız çocuğu babası olan Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, 24 Mayıs 2019'da Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyünde kılınan cenaze namazının ardından, aynı köydeki aile kabristanında toprağa verildi.