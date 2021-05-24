AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

? Görev başında uçurumdan düşerek vefat eden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

Abdulkadir Nişancı'nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile babası Nafiz Nişancı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, mesai arkadaşları ve meslektaşları, merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Pekmezci, Abdulkadir Nişancı'nın sevdikleri bir hemşehrileri olduğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Nişancı'nın başta ailesi olmak üzere arkadaşlarına, meslektaşlarına tekrar başsağlığı temennisinde bulunan Pekmezci, "İnşallah bundan sonra Abdulkadir Nişancı kardeşimiz diğer basın mensuplarına örnek teşkil eder, Bayburt için bölgemiz için güzel şeyler oluştururlar." dedi.

Rektör Prof. Dr. Türkmen de Nişancı'nın, kendisinin Bayburt'ta görev yapmaya başlamasından kısa süre sonra basın şehidi olduğunu söyledi.

Görevi başında yaşamını yitiren Nişancı'nın ailesine ve AA'ya, Bayburt başta olmak üzere basın camiasına başsağlığı dileyen Türkmen, "Şunu gördük ki Abdulkadir Nişancı kardeşimizin Bayburt'ta müstesna bir ismi var, herkes tarafından çok güzel, hayırla yad ediliyor. Mekanı cennettir inşallah, buna inanıyoruz." diye konuştu.

Türkmen, Nişancı'nın yaptığı hizmetlerin anılmaya devam edileceğine dikkati çekerek, "Biz de inşallah üniversite olarak şehidimizin anısını yaşatmak için adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

AA Bölge Müdürü Zafer Sel ise Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Yeni Cami imam-hatibi Enis Aslan dua etti.

Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine iki hafta sonra ulaşılmıştı.