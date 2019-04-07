Son Dakika Haberleri: Aa Muhabiri Ayvaz Evlendi

Aa Muhabiri Ayvaz Evlendi

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Emre Ayvaz, Büşra Arık ile evlendi.

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Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak görev yapan Emre Ayvaz, Büşra Arık ile evlendi.

AA muhabiri Ayvaz, memleketi Sakarya'da Büşra Arık ile bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.

Serdivan'daki törene, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, çiftin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:05 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Sakarya, Güncel
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