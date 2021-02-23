AA muhabiri Ferdi Akıllı vefat etti - Son Dakika

11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Akıllı, gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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