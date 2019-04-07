Aa Muhabiri Kadir Yıldız'ın Mutlu Günü

Anadolu Ajansı
(AA) Kocaeli
Bürosu'nda muhabir olarak görev yapan Kadir Yıldız
ile nişanlısı Tuğba Bilaloğlu'nun düğün töreni yapıldı.
AA muhabiri Yıldız, Tuğba Bilaloğlu ile Kartepe
ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.
Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, AA Sakarya
Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, çiftin yakınları, Yıldız'ın çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Çiftin nikahı, 14 Nisan Pazar günü İzmir Kültürpark
Fuar alanındaki evlendirme dairesinde kıyılacak.