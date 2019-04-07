Son Dakika Haberleri: Aa Muhabiri Kadir Yıldız'ın Mutlu Günü

Aa Muhabiri Kadir Yıldız'ın Mutlu Günü

1 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosu'nda muhabir olarak görev yapan Kadir Yıldız ile nişanlısı Tuğba Bilaloğlu'nun düğün töreni yapıldı.

Aa Muhabiri Kadir Yıldız'ın Mutlu Günü, System.String[]
Anadolu Ajansı (AA) Kocaeli Bürosu'nda muhabir olarak görev yapan Kadir Yıldız ile nişanlısı Tuğba Bilaloğlu'nun düğün töreni yapıldı.

AA muhabiri Yıldız, Tuğba Bilaloğlu ile Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün merasimiyle hayatını birleştirdi.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, çiftin yakınları, Yıldız'ın çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahı, 14 Nisan Pazar günü İzmir Kültürpark Fuar alanındaki evlendirme dairesinde kıyılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Kocaeli, Anadolu Ajansı, Kadir Yıldız, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, Down Sendromlu Hayranının Tek Kişilik Hayali Düğününe Katıldı İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:33:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aa Muhabiri Kadir Yıldız'ın Mutlu Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]