AA muhabiri Kara evlendi

Düğüne, çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kara, Gümüşhane Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen törenle, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen 'in kızı Dilek Çimen ile hayatını birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Büro Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Veysel Kara evlendi.

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