AA muhabiri Schwan'ın çektiği, Ukrayna savaşının "simge" fotoğrafının resmedildiği tablo 100 bin dolara satıldı - Son Dakika
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AA muhabiri Schwan'ın çektiği, Ukrayna savaşının "simge" fotoğrafının resmedildiği tablo 100 bin dolara satıldı

31.03.2022 12:20
AA muhabiri Schwan'ın çektiği, Ukrayna savaşının "simge" fotoğrafının resmedildiği tablo 100 bin dolara satıldı

Amerikalı ressam Zhenya Gershman'ın, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği, savaşın simgesi haline gelen fotoğrafı resmettiği yağlı boya tablo, 100 bin dolara satıldı.

Amerikalı ressam Zhenya Gershman'ın, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği, savaşın simgesi haline gelen fotoğrafı resmettiği yağlı boya tablo, 100 bin dolara satıldı.

Heritage Auctions'taki açıklamada, ressam Gershman'ın, AA foto muhabiri Schwan'ın Rusya'nın saldırısı sırasında 25 Şubat'ta çektiği, başı sargılı ve yüzü yaralı Olena Kurilo'nun simgesel fotoğrafının yağlı boya tablosunu yaptığı belirtildi.

ABD'deki Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkan "First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022" (Savaşın İlk Yüzü: Ukraynalı Öğretmenin Samimi Portresi) isimli tablonun 100 bin dolara satıldığı kaydedilen açıklamada, tablodan elde edilen gelirin Ukrayna Kızıl Haç Derneğine bağışlanacağı ifade edildi.

Schwan, çektiği fotoğrafla ilgili yaptığı açıklamada, "Sivillerin, bu çatışmanın seyircilerinin en çok acı çekenler olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir çatışmada, aktif katılımcı olmayan insanların acılarını vurgulamak en önemlisidir. Bu, dehşete yakalanan sivillerin acılarını görmemize yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Ressam Gershman da sanatın gücüne inandığını dile getirerek "Gerçeği resmederek basit bir eylemin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorum. Ben tam bir idealistim ve bundan iyi bir şey çıkacağını biliyordum." açıklamasında bulundu.

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Harkiv'de Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Harkiv'de Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Anadolu Ajansı, Ukrayna, Harkiv, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA muhabiri Schwan'ın çektiği, Ukrayna savaşının 'simge' fotoğrafının resmedildiği tablo 100 bin dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA muhabiri Schwan'ın çektiği, Ukrayna savaşının "simge" fotoğrafının resmedildiği tablo 100 bin dolara satıldı - Son Dakika
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