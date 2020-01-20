AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü - Son Dakika

AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü
6 saat önce
Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli muhabir Salman Erdine yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası Erdine'nin cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak.
Son Dakika Son dakika: Berlin'deki Libya zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı Aziz Yıldırım'ın 'tehdit' davası karar için ertelendi