AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü - Son Dakika

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli muhabir Salman Erdine yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Erdine'nin cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak.