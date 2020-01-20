AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü - Son Dakika

AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü

6 saat önce

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü, System.String[]

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli muhabir Salman Erdine yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Erdine'nin cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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