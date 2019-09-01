AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi
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Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Merve Yıldızalp dünyaevine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Merve Yıldızalp dünyaevine girdi.
AA Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Yıldızalp, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'deki düğünle, hayatını Semih Özmen ile birleştirdi.
Düğüne, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Ankara Haberler Editörü Yusuf Çelebi'nin yanı sıra çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
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