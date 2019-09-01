Son Dakika Haberleri: AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi
Son Dakika Güncel Haber

AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi

3 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Merve Yıldızalp dünyaevine girdi.

AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Merve Yıldızalp dünyaevine girdi.

AA Ankara Haberleri Editörlüğünde muhabir olarak görev yapan Yıldızalp, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel'deki düğünle, hayatını Semih Özmen ile birleştirdi.

Düğüne, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, Ankara Haberler Editörü Yusuf Çelebi'nin yanı sıra çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

Türkiye Barolar Birliği, Anadolu Ajansı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı
Marmaris'te cayır cayır yanan tekne, suya gömüldü ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Av yasağı kalktı! İşte tezgahta balık fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:08:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA muhabiri Yıldızalp dünyaevine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]