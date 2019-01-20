Son Dakika Haberleri: Aa Muhabirine Ödül

Aa Muhabirine Ödül

1 saat önce

Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Ural, Trakya Gazeteciler Birliği Derneği tarafından "Yılın En iyi Adliye Muhabiri" seçildi.

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Anadolu Ajansı muhabiri Ömer Ural, Trakya Gazeteciler Birliği Derneği tarafından "Yılın En iyi Adliye Muhabiri" seçildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen basın ödülleri töreninde konuşan Trakya Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Naci Akyazı, 10 dalda ödül verildiğini söyledi.

Gazeteciliğin hareketli ve zor bir meslek olduğunu aktaran Akyazı, "Basın halkın talep ve beklentilerini yansıtarak kamusal bir görevi yerine getirmektedir. Gazetecilik heyecan ve hareket mesleğidir. Bu meslekte gece ve gündüz kavramı yoktur. Trakya Gazeteciler Birliği Derneği olarak meslektaşlarımı tebrik ediyor başarılar diliyorum" dedi.

Törende AA muhabiri Ömer Ural, "Yılın En İyi Adliye Muhabiri" dalında birincilik ödülü aldı.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan ve gazeteciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:56 Kaynak: AA

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