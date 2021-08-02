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AA MUHABİRİNE TRAFİKTE SALDIRAN SANIKLAR: SOSYAL MEDYADA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DAKİKALARCA DÖVMEDİK - Son Dakika

AA MUHABİRİNE TRAFİKTE SALDIRAN SANIKLAR: SOSYAL MEDYADA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DAKİKALARCA DÖVMEDİK

02.08.2021 12:49
AA MUHABİRİNE TRAFİKTE SALDIRAN SANIKLAR: SOSYAL MEDYADA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DAKİKALARCA DÖVMEDİK, System.String[]

KAĞITHANE'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanık hakim karşısına çıktı.

KAĞITHANE'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar "Sosyal medyada görüldüğü gibi biz dakikalarca dövmedik" diyerek tahliye talebinde bulundular. Şikayetçinin yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının sorulmasına karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ufuk Akdağ ve Doğukan Serdar katıldı. Şikayetçi Ekrem Biçeroğlu ise katılmadı. Şikayetçi Ekrem Biçeroğlu'nun avukatı Elif Remle Yaralı, şikayetinin devam ettiğini belirtti.

"KÜFÜR ETTİ"

Sanık Doğukan Serdar savunmasında, "Olay günü trafik kazası meydana gelmişti. Kaza sonrasında müşteki, ikimize birden küfretti. Bunun üzerine kavga ettik. Benim annem de rahmetlidir. O an sinirlendim. Saldırdım. Yüzüne vurdum. Müşteki de bana ve arkadaşıma tokat attı. Müşteki yere düştüğü zaman hasar aldı. Sosyal medyada görüldüğü gibi biz dakikalarca dövmedik. Beraatimi ve lehe hükümlerin uygulanmasını isterim. Ayrıca müştekinin maddi zararını da gidermek isterim" dedi. Sanık Ufuk Akdağ ise şikayetçinin kendilerine çarpmasıyla yere düştüklerini belirterek "Motosikletten kalktığımızda şikayetçi hiç aracından inmedi. Şikayetçi bana ve Doğukan'a küfretti. İlk önce Doğukan vurdu. Şikayetçi arabadan indi. O da Doğukan'a tokat, bana da yumruk attı. Ben bir kere vücut kısmına vurdum. Kavga uzun sürmedi. 1-2 dakika sürdü. En son yüzüstü düşünce yaralandı" diyerek beraatini talep etti.

TANIK DİNLENDİŞikayetçi Ekrem Biçeroğlu ile aynı araçta olan Recep Yıldırım ise tanık olarak dinlendi. Yıldırım, "Şikayetçi benim 5 yıldır arkadaşımdır.  Bir arkadaşımızın düğününden gelmekteydim. Yolda sinyal verdik. Dönüş yapacağımız sırada motosiklet aracımıza çarptı. Düştüler. Şikayetçi küfretmedi. Kötü bir söz de söylemedi. Sanıklardan birinin kapıyı açıp şikayetçiye yumruk vurduğunu gördüm. Şikayetçi arabadan indi. Sanıkların ikisiyle şikayetçinin yumruklaştığını gördüm. Şikayetçi sanıklara vurmadı. Bu kavga olayı yaklaşık bir dakika sürdü ve bitti. Trafikte hengame oldu. Çevreden insanlar geldi, şikayetçi yere düştü" dedi.

"KARŞILIKLI YUMRUKLAŞTIK"Tanığın ifadesi üzerine sanıklar ise "Biz karşılıklı yumruklaştık. Ayrıca araç sinyal vermemişti" diyerek itirazda bulundular. Sanık avukatları ise olayın Twitter'a yansımasından sonra müvekkillerinin tutuklandığını belirterek tahliyesini talep ettiler. Duruşma savcısı, sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerini talep etti.

TUTUKLULUKLARI DEVAMSanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme, şikayetçinin yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı hususunda adli tıp raporu alınmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu ile motosikletli Doğukan Serdar (22) ve Ufuk Akdağ (21) arasında trafikte kaza yapmaları üzerine tartışma çıkmıştı. Şüphelilerin tartışma sırasında Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları iddia edilmişti. Gözaltına alınan ancak çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan ve başsavcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüpheliler yeniden gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, 8 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili iddianamede, 1 Temmuz'da Doğukan Serdar'ın sürdüğü, Ufuk Akdağ'ın yolcu olarak bulunduğu motosikletle Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki Ekrem Biçeroğlu'nun aracına çarptıkları, bunun üzerine tarafların tartıştıkları anlatıldı. Bu tartışma sırasında şüphelilerin, Ekrem Biçeroğlu'nu tekme ve yumruklarla darp ettikleri ifade edildi. Biçeroğlu'nun çenesini kıran iki şüpheli hakkında "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.


- İstanbul

Kağıthane, Doğukan, kavga, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AA MUHABİRİNE TRAFİKTE SALDIRAN SANIKLAR: SOSYAL MEDYADA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DAKİKALARCA DÖVMEDİK - Son Dakika


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