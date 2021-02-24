Nikah törenine çiftin aileleri, yakınları, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu , çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.

AA Fotoğraf Haberleri Editörlüğü foto muhabirlerinden Erçin Ertürk ile Fransızca Haberler Editörlüğü muhabiri Nur Asena Gülsoy, Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy evlendi.

Son Dakika › Güncel › AA muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy'un mutlu günü - Son Dakika

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