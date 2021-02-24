AA muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy'un mutlu günü - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Erçin Ertürk ve Nur Asena Gülsoy evlendi.
AA Fotoğraf Haberleri Editörlüğü foto muhabirlerinden Erçin Ertürk ile Fransızca Haberler Editörlüğü muhabiri Nur Asena Gülsoy, Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Nikah törenine çiftin aileleri, yakınları, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, çalışma arkadaşları ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
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