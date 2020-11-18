AA, MÜSİAD EXPO'da yerini aldı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda yerini aldı.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu ve bugün başlayan "MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı", Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Fuar alanında AA tarafından kurulan stantta, ajansın yayınları sergilenirken, ziyaretçilere AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor ve kendileriyle tanıtım broşürleri paylaşılıyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 3. salonda yer alan AA standı, yerli ve yabancı katılımcılar tarafından ilgi görüyor.