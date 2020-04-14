AA'nın 100. yıl projelerini içeren internet sitesi açıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türk milletinin haklı kurtuluş mücadelesinin sesi olmak için 6 Nisan 1920'de kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin kutlu yolculuğuna şahitlik eden Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100yil.aa.com.tr" internet sitesi açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'dan 10 ay sonra, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 17 gün önce kurulan AA, 6 Nisan'da haber yolculuğunda bir asrı geride bıraktı.

Kurtuluş Savaşı'nda cephelerden haberler veren, TBMM'nin açılışına tanıklık eden, Türkiye'nin ilk anayasasını, Cumhuriyet'in kuruluşunu dünyaya duyuran AA, 100. yılını ulusal ve uluslararası birçok projeyle kutluyor.

AA, 100. yılına özel yürüttüğü projeleri okurla buluşturmak için "100yil.aa.com.tr" internet sitesini açtı.

Okuru dünyadaki çalışanlar karşılıyor

AA'nın, "Türkiye'nin global haber ajansı" olarak tanıtıldığı site ziyaretçilerini, 21 saniyelik "Dünya Çalışanları Filmi" ile karşılıyor.

Videoda, dünyanın 100 farklı ülkesinde 13 dilde yayın yapan, Türkiye'nin sesini dünyaya duyururken, dünyada yaşanan gelişmeleri de anlık olarak takip eden AA'nın yurt içi ve dışında çalışan ekibi, kendi dilinde ve sesinden 100. yıl sloganı olan "Türkiye'nin Global Haber Ajansı"nı anons ediyor.

Sitede, AA'nın 100. yıla özel çalışmaları "kitaplar", "projeler", fotoğraf ve videolardan oluşan "görseller" başlığı altında sunuluyor.

100. yıla özel 3 kitap

Sitede, AA yayınlarından çıkacak "AA'nın 100 Yılı", "Cumhurbaşkanlarımız Albümü" ile "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitapları tanıtılıyor.

Asırlık tecrübesiyle Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına tanıklık eden Anadolu Ajansının hikayesinin anlatıldığı "AA'nın 100 Yılı" adlı kitapta, Milli Mücadele ile başlayan kuruluş yıllarından itibaren AA'nın global bir ajansa dönüşünün hikayesi aktarılıyor.

Bir diğer kitap ise 100. yıla özel hazırlanan, 12 Cumhurbaşkanı'na ilişkin özel seçki fotoğraflardan oluşan prestij bir albüm projesi.

"Cumhurbaşkanlarımız Albümü" adı altında yayınlanacak eserde, AA'nın Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar görev yapan 12 Cumhurbaşkanı'nın çok özel fotoğrafları yer alacak.

AA, Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutmak için "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını da hazırladı.

Geleceğin gazetecilerinin ilk haberleri AA'da yayımlandı

AA, Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans eğitimlerini sürdüren genç gazeteci adaylarını teşvik etmek ve onların özgün çalışmalarını kamuoyuna aktarmak amacıyla "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi düzenledi.

Öğrencilerin fakültede aldıkları teorik eğitimi profesyonel hayata taşımalarını sağlayan, habercilik konusunda kendilerini keşfetmelerine imkan tanıyan proje, onları mesleki anlamda yüreklendirirken haber dünyasına da ilk adımlarını atmalarına vesile oldu.

Proje kapsamında öğrenciler, bireysel veya grup olarak "kültür ve sanat", "spor", "ekonomi", "bilim ve teknoloji", "sağlık" ve "yaşam" kategorilerinden birini tercih ederek Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, haber dili ve etiğine uygun olarak bir haber hazırladı. Haberler; fotoğraflar, video ve infografikle dikkat çekici ve etkili hale getirildi.

Hazırlanan haberler AA tarafından abonelerine servis edildi ve internet sitesinde yayımlandı.

"Türkiye'nin Yıldızları" rol model olacak

AA, 100. yılına özel yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi "Türkiye'nin Yıldızları" özel haber dosyası kapsamında, sporda bireysel başarı gösteren 30 gencin hikayesini kamuoyuna aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile AA iş birliğinde yürütülen proje kapsamında spor, sanat ve teknoloji alanlarında önemli başarılara imza atan gençlerin yaşam hikayeleri, olumlu rol model oluşturması amacıyla öğrencilere ulaştırılacak.

Sporun yanı sıra sanat ve teknoloji başlıkları altında genişletilen haber çalışmaları, öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, sanat ve spora yönlendirilmeleri amacıyla öğrencilerle paylaşılacak. Söz konusu alanlarda başarılı olan gençlerle ilgili içerikler özel video, afiş, broşür gibi görselleri hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin erişimine açık hale getirilecek.

AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bu yıl içinde seçilen bir okulda öğrencilerle yıldız gençlerin buluşması organize edilerek, proje bir ileri aşamaya taşınacak.

"Bir Dünya İnsan"

Türkiye'nin dört bir köşesindeki insanların hikayelerine eğilmenin yanı sıra farklı kıtalarda ve ülkelerde yaşayanların yaşamlarına, kültürlerine, geleneklerine, göreneklerine, inançlarına ve değerlerine ışık tutmaya çalışan AA, 100. yılı çerçevesinde "Bir Dünya İnsan" projesi hazırladı.

AA, projesi sayesinde, 100 ülkedeki haber ağıyla dünyanın farklı coğrafyalarında tanıklık ettiği insan hikayelerini okuyucuyla buluşturacak.

AA'nın insan odaklı yayın politikasını ortaya koyan proje kapsamında AA'nın dünyanın farklı ülkelerindeki çalışanları tarafından hazırlanan insan hikayeleri, özel video ve kısa filmlerle interaktif dünya haritasında sunulacak.

100. yıla özel arşivler açıldı

AA, 100. yılında okurlarını 100 yıl öncesine götürmek ve o dönemde yaşananları bir kez daha hatırlatmak için "AA Arşivinden Bugün" projesini hazırladı.

Bu kapsamda, Kurtuluş Savaşı'nın zor şartları altında kurulan ve ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başlayan AA, tarihi belge niteliğindeki haberlerini aboneleriyle tekrar paylaştı.

Proje kapsamında, Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyet'in ilk dönemini içeren 10 yıllık süreçte AA'da yer alan haberler yeniden yayımlandı.

AA'nın kuruluşu TRT ekranlarında

Sitede, TRT'nin yeni dizisi "Ya İstiklal ya Ölüm"ün 6 Nisan'da yayımlanan bölümünde, AA'nın kuruluşunun anlatılmasına da yer verildi.

Dizide, Halide Edip, Atatürk'ün ve Yunus Nadi'nin yer aldığı bir akşam yemeğinde ajans kurulması fikrini teklif ediyor. Sonrasında ise kuruluş genelgesini daktilo ettirdiği görülüyor.

100. yıla özel hatıra pulu

PTT tarafından AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu 3 ayrı "hatıra pulu" basıldı.

Türkiye'nin global haber ajansı" vurgusunun yapıldığı pulların zemininde, Milli Mücadele döneminde bir odası AA'ya ayrılan Ziraat Mektebi'nin (şimdiki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) fotoğrafı yer aldı.

Hatıra ormanı kurulacak

AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmak amacıyla Ankara'da "AA 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturulacak.

Orman Genel Müdürlüğünce "100 yıllık çınar" adına oluşturulacak ormana, çalışan sayısı kadar fidan dikilecek.

Ajans çalışanları, kişisel olarak fidan bağışı yapabilecek. AA 100. Yıl Hatıra Ormanı için bağış yapan çalışanların ismine özel sertifika düzenlenecek.

Hatıra para basıldı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce AA'nın 100. yılına özel olarak hatıra madeni para hazırlandı.

İlk günden bu yana gururla temsil ettiği değerlerin ve ilham verici başarı hikayesinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için AA'nın 100. yılı anısına sınırlı sayıda bastırılan hatıra paraya, Darphane'nin İstanbul'daki satış mağazalarından ulaşılabiliyor.

Geçmişten bugüne AA'yı tanıtan görseller

Sitenin "Görseller" bölümündeki fotoğraflar ise "Anadolu Ajansı Tarihinden Kareler" ve "Dünya Ofisleri" olmak üzere 2 başlıkta ziyaretçisini karşılıyor.

"Anadolu Ajansı Tarihinden Kareler" başlığı altında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 Nisan 1920'de AA'nın kuruluşunu tüm yurda duyurduğu genelge, kurumun eski ve yeni binaları, AA'ya emek vermiş eski çalışanları, Anıtkabir'e yapılan ziyaretlere ilişkin fotoğraflara yer veriliyor.

"Dünya Ofisleri" başlığı altında ise AA'nın Kolombiya, New York, Kahire, Bakü, Bosna, Brüksel, Erbil, Kudüs, Moskova, Pakistan, Paris, Tahran, Tunus, Üsküp, Jakarta, Washington ve Kudüs ofislerinden çekilen fotoğraflar bulunuyor.

"Videolar" bölümünde ise AA tanıtım fimi, Savaş Muhabirliği Eğitimi reklamı, ajansın 100. yılına özel hazırlanan "AA 100 Yaşında" videosu ile AA muhabirlerinin 13 dilde "Türkiye'nin Global Haber Ajansı" sloganını anons ettiği "AA Dünya Çalışanları" adlı video yer alıyor.

Site yeni içeriklerle güncellenecek

Sitede, "Genel Müdürlerimiz" başlığı altında, AA'nın ilk Genel Müdürü Alaeddin Bey'den AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kadar görev yapan 26 genel müdürün fotoğraflı biyografilerine ulaşılabiliyor.

2020 yılı sonuna kadar aktif kalacak site, yeni projeler, içerikler, görseller, videolar ve grafiklerle güncellenecek.