AA'nın 100. yılında

Anadolu Ajansı (AA), online içerik platformu "anadoluimages.com" sitesinin ara yüzünü yenileyerek 8 milyonu aşkın görselinin yer aldığı arşivini aboneler dışındaki medya kuruluşları ile kişilerin kullanımına açtı.

Kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan, Türkiye'nin global haber ajansı AA, içerik ve hizmet kalitesini artıran yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Fotoğraf alanında yaptığı atılımlarla, görsel arşivini bölgenin en büyük online içerik platformu "anadoluimages.com" üzerinden kullanıcılarına açan AA, şimdi de sitenin ara yüzünü yenileyerek 8 milyona ulaşan görselin yer aldığı arşivini kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Kullanıcı dostu ara yüzü, detaylı filtreleme seçeneği, kolay satın alma özellikleriyle kullanıcılara yepyeni bir deneyim yaşatan site üzerinden, 7 milyon fotoğraf ile 1 milyon video içeriğine ulaşılabiliyor.

Bu fotoğraf ve videolar, dünyanın her yerinden online satın alınabiliyor.

AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, global müşterilere yeni çözüm sunma arayışları kapsamında yayına alınan platform üzerinden, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir medya kuruluşunun, Ajansın ürettiği tüm görsel içeriği uygun fiyata online satın alabileceğini belirtti.

Bu sayede AA'nın, dünya ajanslarıyla yapılan ortaklıklarla girilen dünya pazarını artık kendi platformu ve içerik dağıtımıyla yeni boyuta taşıdığını vurgulayan Yaman, "anadoluimages.com"un "Ajansın bayrak taşıyıcı ürünü" konumuna geleceğini düşündüklerini kaydetti.

"AA'dan etkili bir adım daha"

Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir penceresi olan Anadolu Ajansının, kuruluş ideali "Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma" yolunda etkili bir adım daha attığını ifade etti.

AA personelinin Türkiye ve dünyanın her yerinden ürettiği fotoğraf ile videoları, dünyanın tüm gazetelerine, televizyonlarına ve internet sitelerine ulaştırabilecek bir zemin oluşturduklarına işaret eden Öymez, dünyanın neresinde olursa olsun, AA'ya abone olsun olmasın isteyen tüm medya kuruluşlarının ve kişilerin de AA'nın görsellerine bir "tık" ile ulaşabileceğini belirtti.

Dünya geneline fotoğraf ve video dağıtımı yapan uluslararası ortaklarla iş birliklerinin süreceğini bildiren Öymez, medya kuruluşlarının, "anadoluimages.com" adresi üzerinden aracısız, AA ile birebir bağlantı kurarak istediği görselleri kolayca ve uygun fiyata satın alıp kullanabileceğini kaydetti.