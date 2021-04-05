AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü İzmir semalarında paramotor uçuşuyla kutlandı - Son Dakika

İzmir'de yaşayan paramotor pilotu Metin Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla paramotor uçuşu gerçekleştirdi.

AA'nın kuruluş yıl dönümü için hazırlanan ve üzerinde "Anadolu Ajansının 101. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlarız" yazılı pankartla Bayraklı sahilinden kalkış yapan Pehlivan, Kordonboyu semalarında uçtu.

Pehlivan, uçuş öncesinde AA muhabirine, yaklaşık 17 yıldır sportif hava araçlarıyla uçuşlar gerçekleştirdiğini, paramotorun bir bisiklet kadar pratik bir hava aracı olduğunu anlattı.

Paramotorun kuş gibi süzülmek isteyenlerin tercihi olduğunu ifade eden Pehlivan, "Uçma özgürlüğünü bununla yaşayabiliyoruz. Emniyetli bir uçuş aracı. Üzerimizde yedek paraşütümüz, denize inecek olursak da can yeleğimiz var. En önemlisi çok pratik bir hava aracı. Çok küçük alanlardan kalkıp yine bu alanlara inebiliyorsunuz. Hava aracı bir bisiklet kadar pratik olduğu için arabanın da evin de içerisine rahatça sığabiliyor. Yatak odanızda bir uçağınız olduğunu düşünebilirsiniz."

Paramotor kullanmak isteyenlerin öncelikle yamaç paraşütü öğrenmesi gerektiğini anlatan Pehlivan, yaklaşık 17 yıldır sportif hava araçlarıyla uçuşlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Pehlivan, "Bugün İzmir'de Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlamak için havada bir gösteri yapacağım. Atatürk'ümüzün kurduğu ajansın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.