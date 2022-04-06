AA'nın 102. kuruluş yılına denizin derinliklerinde pankartlı kutlama - Son Dakika
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AA'nın 102. kuruluş yılına denizin derinliklerinde pankartlı kutlama

06.04.2022 09:37
AA'nın 102. kuruluş yılına denizin derinliklerinde pankartlı kutlama

Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü, İzmit Körfezi'nin derinliklerinde açılan pankartla kutlandı.

Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü, İzmit Körfezi'nin derinliklerinde açılan pankartla kutlandı.

Körfez ilçesindeki Vatoz Dalış Merkezi eğitmeni Ekrem Ahmet Birol, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ve AA kıdemli fotomuhabiri Tahir Turan Eroğlu, Şirinyalı mevkisinde dalış yaptı.

Su altında, önceden hazırladıkları AA logolu "Anadolu Ajansı Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartı açan dalgıçlar, daha sonra su yüzeyine çıktı.

Birol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye'nin en köklü kurumlarından olduğunu belirterek, kurumun 102. kuruluş yılını kutladı.

Çevre hassasiyetinin önemine işaret eden Birol, AA'nın da bu alana verdiği önemi takdirle karşıladığını kaydetti.

Birol, AA'nın yakın zamanda Çevre Haberleri Editörlüğünü kurmasının, konuyu ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Çevreyle alakalı yapılan haberler, dalıcı olmamız hasebiyle ilgimizi çekiyor. Özellikle müsilaj safhasındaki takip, yapılan çekimler, Anadolu Ajansını bu açıdan çok başarılı buluyorum. Bu başarının devamını diliyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Moriwaki de bir proje için 1990 yılında geldiği Türkiye'den ülkesine dönmediğini dile getirerek, dalış tutkusunun da Türkiye'de başladığını söyledi.

Genellikle İzmit Körfezi'nde dalışlar gerçekleştirdiğini, deprem şehitleri için anı dalışlarına katıldığını anlatan Moriwaki, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen dalışa katılmanın da gurur verici olduğunu kaydetti.

Moriwaki, Büyük Önder Atatürk'ün önemli işlere imza attığını, Anadolu Ajansının da 1920'de onun talimatıyla kurulduğunu anımsatarak, kurumun 102. kuruluş yılını tebrik etti.

Dalış yapılan lokasyonda, yaklaşık 16 metre derinlikte batık minibüs bulunduğunu belirten Moriwaki, etkinlik kapsamında minibüsün üzerinde pankart açarak Anadolu Ajansının kuruluş yılını kutladıklarını sözlerine ekledi.

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Anadolu Ajansı, Türkiye, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 102. kuruluş yılına denizin derinliklerinde pankartlı kutlama - Son Dakika


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