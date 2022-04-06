AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Vali Canbolat, mesajında, "Milli Mücadele yıllarından bugüne; ülkemizin büyüme ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden, Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Alinur Aktaş ise Anadolu'nun sesi olmak için yayın hayatına başladığını, Kurtuluş Savaşı günlerinden bugüne ilkeli ve tarafsız haberciliğin öncüsü olduğunu belirttiği AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.