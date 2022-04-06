AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika

Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, mesajında, Milli Mücadele'nin habercisi olarak bağımsızlık mücadelesini bütün dünyaya duyuran AA'nın 102'nci yaşını kutladığını belirtti.

Ramazan, "Misyonu, dürüst ve ilkeli yayın anlayışıyla güven veren AA'nın bütün fedakar çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da Milli Mücadele sürecinde milletin iradesinin ve bağımsızlık ruhunun tüm dünyaya duyurulması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğüyle kurulan Anadolu Ajansının, mücadelede üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihi içinde özel bir yere sahip olduğunu bildirdi.

AA'nın Türkiye'nin dünyadaki gür sesi olduğunu belirten Karacoşkun, "Her daim sadece 'haber' değil 'en doğru haber' ilkesiyle hareket eden ve ülkemizin dünyadaki gür sesi olan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz olmak üzere Ajansın kuruluşundan bugüne üstün gayret ve özveriyle hareket eden tüm çalışanlarına nice başarılı yayın yılları temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA'nın habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olan AA'nın 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı, tüm Ajans çalışanlarına başarılar diledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da "Anadolu'nun sesini 5 kıtada 13 dilde yaptığı yayınlarla tüm dünyaya duyuran referans bilgi kaynağımız AA'nın kuruluşunun 102. yılı kutlu olsun. Doğru habercilikte örnek, başarılarla dolu nice yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mesajında, 6 Nisan 1920'den bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, ülkenin dünyadaki gözü AA'nın 102'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Her imkan ve şartta görevini en güzel şekilde icra eden tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı dolu nice yıllar dilerim." ifadesini kullandı.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de Milli Mücadele döneminde Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak üzere kurulan AA'yı tebrik ederek, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Mert, "Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri bizlere ulaştıran AA çalışanlarını kutluyor, başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle dünyanın sayılı ajanslarından olan AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.