AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
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AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

06.04.2022 17:20
AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Mersin'de, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mersin'de, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir asırdan fazladır hizmet sunan, bağımsız, ilkeli ve güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin habercisi olarak kurulan ve bağımsızlık mücadelemizi tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 102'nci yaşını tebrik ediyorum. Misyonu, dürüst ve ilkeli yayın anlayışı ile güven veren Anadolu Ajansının bütün fedakar çalışanlarına başarılar diliyorum."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Milli Mücadele'nin habercisi olarak kurulan ve günümüze kadar kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendiren AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Milli Mücadele'nin habercisi olarak kurulan ve bağımsızlık mücadelesini hem yurda hem dünyaya duyuran AA'nın 102'nci yıl dönümünü kutladığını bildirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Milli Mücadele'nin habercisi olarak kurulan AA'nın, Türk milletinin sesini 102 yıldır dünyaya duyurduğunu kaydetti.

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Milletvekili, AK Parti, Mersin, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika


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