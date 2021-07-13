AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları Sudan'da sergilendi - Son Dakika

AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları Sudan'da sergilendi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Türkiye Geçilmez" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz- Türkiye Geçilmez" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen fotoğraf sergisinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı hain darbe girişimi anlatıldı. Açılışa Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Türk vatandaşları ve Sudanlılar katıldı. TİKA Hartum Koordinatörü Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milletin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bozguna uğratıldığını belirterek "Demokrasimize ve milli iradeye karşı bu ve benzeri girişimler konusunda toplumsal hassasiyetin devamı ve hafızanın taze tutulması amacıyla bu fotoğraf sergisini düzenledik. Bu sergiyle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi. TİKA bu sergiyi, dünyanın 86 ülkesinden öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Afrika Üniversitesinde de açacak.

Son Dakika

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek

Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı

Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu

Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin

Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü