AA'nın "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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AA'nın "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde sona yaklaşıldı

30.06.2022 09:26

Anadolu Ajansı, Polis Akademisi Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde sona yaklaşıldı.

Anadolu Ajansı, Polis Akademisi Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde sona yaklaşıldı.

Eğitimin başlaması dolayısıyla AAtölye'de düzenlenen törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AA Savaş Muhabirliği tanıtım filmi izlendi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim, alanında uzman isimler tarafından hem teorik hem de uygulamalı veriliyor.

Afrika'nın 8 farklı ülkesinden 14 medya mensubunun da katıldığı ve Polis Akademisi Başkanlığının Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde yakın savunma tekniklerini gören kursiyerler, sonraki gün Kesikköprü Barajı'nda dalgıç polislerden can yeleği kullanma, suya atlama ve suda hayatta kalma yöntemlerini öğrendi.

Kursiyerler, eğitimin devamında, araç güvenliği ile ileri sürüş tekniklerine dair teorik ve uygulamalı derslerde, sürüş güvenliği, ıslak zeminde araç kullanımı ve riskli yerlerde araçla yapılabilecek ani manevralar konularında eğitimden geçirildi. Kursiyerler emniyet kemerinin önemi de simülasyon aracına binerek test etti.

Basın mensupları, olası saldırı ve pusulara karşı korunma, intikal, mevzi kurma, yön bulma, soğuktan korunma, rehin alınma durumunda müzakere ve ikna yöntemlerini de özel harekat polislerinden öğrendi.

Bu etapta zorlu parkurlardan geçen kursiyerler yoğun yağış ve sis altında yaya olarak ağır teçhizat ve teknik ekipmanlarıyla Elmadağ'a intikal etti. Geceyi burada geçiren kursiyerler, sabah yine yaya olarak Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'ne geldi.

Kursiyerlere patlayıcılar ve tehlikeli alanların yanı sıra ilk yardım bilgileri de verildi.

Helikoptere biniş ve iniş teknikleri öğretildi

Eğitimin devamında medya mensuplarına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince, doğal afetlerde çalışırken nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair konular teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Dairesi Başkanlığına gelen kursiyerler buradaki görevli polislerce helikoptere biniş ve iniş teknikleri hakkında da bilgilendirildi.

Helikopter yolculuğu yapan basın mensupları eğitimlerine, teorik ve uygulamalı olarak devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA'nın '21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde sona yaklaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AA'nın "21. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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