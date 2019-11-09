Anadolu Ajansının (AA), Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 35 senedir sürdürdüğü mücadelede önemli bir yeri olan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı "Türkiye'nin Terörle Mücadelesinde Barış Pınarı Harekatı" kitabı, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda kitapseverlerin ilgisini çekiyor.

Sahasında yetkin uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitapta, grafikler eşliğinde, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması, eylemleri, Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin güvenli dönüşüne yöneltilen tehditler ve Türkiye'yi Fırat'ın doğusuna harekat düzenlemeye sevk eden süreç anlatılıyor.

"İncelediğimde harekata ilişkin tüm bilgilerin mevcut olduğunu gördüm"

Fuarda kitabı inceleyen Güvenlik Uzmanı Turgut Aykaç, kitabın içinde Barış Pınarı Harekatı'na dair bütün bilgilerin mevcut olduğuna dikkati çekerek, "Bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir kitabın hazırlanıp bizlere sunulması çok güzel. İçerikler gayet güzel olmuş. İncelediğimde harekata ilişkin tüm bilgilerin mevcut olduğunu gördüm. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerine başarı diliyorum." dedi.

Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Kars ise kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Derslerimden dolayı Barış Pınarı Harekatı'nı yakından takip etme imkanı bulamamıştım. Onun için Anadolu Ajansının çıkardığı bu kitabı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldum. Harekatı çok kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Bu kitabın en güzel tarafının, yabancı medyaya, Türk askerinin zulmetmediğini göstermek ve bu anlamda devletimize yapılan baskıyı ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Muhabir", "Gökyüzünden Türkiye" ve "Yükselen Afrika" gibi alanında özgün kitaplar barındıran AA Yayınları'na ilişkin detaylı bilgiye, "https://www.aa.com.tr/tr/aa-yayinlari" adresinden ulaşılabiliyor.