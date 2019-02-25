Aa'nın Çin'deki Ekibinin Artırılması Talebi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin halkının Türkiye'yi, Türk halkının da Çinlileri yerel kaynaklardan ve kendi lisanları üzerinden takip etmesinin önemine işaret ederek, "Anadolu Ajansının Çin'deki basın ekibinin sayısının artırılması, gerekirse Çinli personelin de bu...

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin halkının Türkiye'yi, Türk halkının da Çinlileri yerel kaynaklardan ve kendi lisanları üzerinden takip etmesinin önemine işaret ederek, "Anadolu Ajansının Çin'deki basın ekibinin sayısının artırılması, gerekirse Çinli personelin de bu ekibe katılmasını önemli görüyoruz." dedi.



Önen, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.



AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleşen ziyarete ilişkin bilgi veren Önen, Çin'deki AA'nın temsilciliğinin personel sayısının artırılmasını arzu ettiklerini söyledi.



Önen, "Çin halkının bizi, bizim de Çin'i yerel kaynaklardan ve kendi lisanlarımız üzerinden takip etmemiz çok önemli. Onlar Türkiye'yle ilgili haberleri Batı tandanslı haber kaynakları üzerinden okuyorlar. Bu da onları zaman zaman yanıltıyor, sağlıksız bir iletişime sebep oluyor." diye konuştu.



Türkiye ile Çin'in, birbirine ihtiyaç duyan, stratejik ortaklığı bulunan iki önemli ülke olduğunu vurgulayan Önen, "Asya'nın en batısı ile en doğusundaki dost iki ülke olarak Türkiye ve Çin, Kuşak ve Yol Girişimi ile birçok ortak yatırıma da imza atacaktır. Türkiye zaten bu girişime Orta Koridor Projesi'yle somut olarak da destek vermektedir." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Önen, basınla alakalı iletişim anlamında Türkiye ve Çin'in birbirini daha iyi görmesi, anlaması, algılaması gerektiğini söyledi.



Önen, iki ülkenin ilişkilerini ve siyasetini yönlendirirken doğru haber aktaran basına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Çin'de ne olduğunu bizim kendi kaynaklarımız üzerinden okumamız gerekiyor." dedi.



AA'nın Çin'deki basın ekibinin sayısının artırılması, gerekirse Çinli personelin de bu ekibe katılmasının önemine dikkati çeken Önen, AA'nın sadece başkent Pekin'de değil, Şanghay'da da bir yapılanmaya gitmesi önerisinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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