Aa'nın Doğru ve Tarafsız Çabaları Takdire Şayandır"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır." dedi.



Anadolu Ajansının (AA) 99. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Memiş, AA Bölge Müdür Vekili Hüseyin Yahya Şekerci ve kurum çalışanlarını tebrik etti.



Memiş, burada yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Milli Mücadele yıllarında 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çıkardığı ilk yasaları duyurduğunu hatırlattı.



Halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayarak, istiklal mücadelesinin kazanılmasına önemli katkılar sunan Anadolu Ajansının, o günkü kısıtlı imkanlara rağmen, gösterdiği başarılı çalışmalarla büyük bir direnişin sesi olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:



"Kuruluşundan bu yana gerek kadrosu gerekse teknik donanımıyla, büyük bir ilerleme sağlayan milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur. Bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini alan Anadolu Ajansı, 13 dilde servis ettiği haberlerle uluslararası platformlarda da varlığını hissettirmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde ifa eden Anadolu Ajansı çalışanlarının, insanları doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır."



Vali Memiş, bugüne kadar başarılı çalışmalarını takdirle izledikleri ajansın bundan sonra da bu çalışmalarını artırarak devam ettireceğine inandığını belirterek, AA'nın, ülkenin ve bölgenin sesi olmayı sürdüreceğini dile getirdi.



Bölge Müdür Vekili Şekerci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Memiş'e "Beyaz Adamın Gözlüğü" adlı kitabını armağan etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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