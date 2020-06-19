AA'nın eski Atina Temsilcisi Furkan Naci Top, Atina'da anıldı - Son Dakika

Genç yaşta yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğüne bağlı AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top (33), Yabancı Gazeteciler Derneğinde (FPA) anıldı.

FPA ofisinde gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile çok sayıda yabancı basın mensubu katıldı.

Büyükelçi Özügergin, törende yaptığı konuşmada, "Genç yaşta yaşamını yitiren Furkan, bize derin bir üzüntü yaşattı. ?u çeşit olumsuz duygular, paylaşıldığı takdirde katlanılabilir hale gelir." dedi.

Furkan Naci Top'un, bir gazeteci olarak Yunanistan'da çalışmayı çok sevdiğini dile getiren Özügergin, "Furkan hayatının son günlerinde içine kapandığı için birçoğumuz kendisiyle vedalaşma fırsatı bulamadık. Dolayısıyla burada, bizlere Furkan'a veda etme fırsatı verildiği için hepimiz minnettarız." diye konuştu.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'den alıntı yapan Özügergin, "Her canlı ölümü tadacak ama sadece bazıları hayatı tadacak. Furkan da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

FPA Başkanı Haris Papahristu da "Furkan'ın ölüm haberiyle dostları ve ailesi büyük bir darbe aldı. Buradan ailesi ve yakınlarına taziyelerimi sunarım." dedi.

Papahristu, 13 yıl AA Atina Temsilciliğini yürüten Adnan Çağlayan'ın da geçen yıl ekim ayında, 57 yaşında vefat ettiğini anımsattı.

AA Atina muhabiri Filyo Kongo ise konuşmasında, "Nadir bir kişiliğe sahip Furkan, kusursuz gazetecilik yapmak için büyük özen gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kongo, Furkan'ın kaleme aldığı haberlerde satır aralarında her zaman iki ülke halkı arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyaloğun ne denli önemli olduğunu göstermeye çalıştığını aktardı.

Furkan Naci Top'un adına kütüphane

Öte yandan FPA üyeleri, refakatsiz göçmen ve sığınmacı çocukların bulunduğu bir merkeze, Furkan Naci Top'un adının verileceği bir kütüphane kurup oyuncak bağışlayacak.

Anadolu Ajansı'nda 2013'te muhabirliğe başlayan Top, 2016 yılında Atina Bürosuna atanmıştı.

Yunan basınında, 14 Mayıs 2020 tarihinde yaşamını yitiren Top'un ölüm haberi geniş yer almıştı.