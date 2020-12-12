AA'nın fotoğraf oylamasına katıldılar - Son Dakika

Aydın ise "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık' ", "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız 'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğrafına oy verdi.

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