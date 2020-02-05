AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi - Son Dakika

AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında uyguladığı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin...

AA'nın

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında uyguladığı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine ilişkin, "Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin ne kadar değer gördüğünü değerlendirme imkanı sunacak." dedi.

İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberciliğin son dönemde artan önemine dikkati çekti.

Dünyada büyük ajansların olayları yorumlama ya da sunma biçimlerinin kitleler üzerinde faklı algılar oluşturduğunu belirten İspir, "Bu anlamda bizim de AA ile dünyadaki rakiplerimizle rekabeti sürdürebilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rekabet için insan kaynağına ihtiyaç olduğunu vurgulayan İspir, şöyle devam etti:

"Özellikle AA ya da Türkiye'deki farklı medya kuruluşlarına iletişim fakültesi öğrencileri aracılığıyla insan kaynağı yetiştirmeye çalışıyoruz. Son dönemde iletişim fakültelerinin sayısının çok fazla arttığını biliyoruz. Bu anlamda niceliğin öne çıktığını, niteliğin biraz azaldığını görüyoruz. Bunun olumsuz sonuçlarından bir tanesi, kaliteli öğrencinin gelmemesi. Oysa ki biz iyi bir iletişimcinin çok iyi entelektüel olması gerektiğini söylüyoruz. Habercilik hayatın her alanıyla ilgili ciddi bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Sadece haber yapmayı öğrenmekle ya da haberi yazmakla haberci olunmuyor."

"Habercilik ciddi eğitim gerektiriyor"

İspir, haberciliğin ciddi anlamda eğitim süreci gerektirdiğini, fakültelerin büyük ölçüde bunu üstlenmeye çalıştığını anlattı.

Bu işin diğer ayağının uygulama ve pratik alanı ile öğrencilere sağlanan staj imkanı olduğuna işaret eden İspir, "Ancak AA ve TRT gibi bu anlamda ciddi okul işlevi üstlenmiş kurumlarımızın da belli bir kapasitesi var. Tüm öğrenciler burada staj yapamıyorlar." diye konuştu.

"Sektöre yönelik motivasyon sağlayacak"

Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılında öğrenciler için düzenlediği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesinin öğrencilere katkı sunacağının altını çizen İspir, şunları kaydetti:

"Bu proje ve yarışma öğrencilerimizin hem üretimleri açısından bir teşvik olacak hem de yaptıkları işin ne kadar değer gördüğünü değerlendirme imkanı sunacak. Bir anlamda sektöre yönelik motivasyon sağlayacak. Belki ileriye yönelik kendileri için farklı bir imkan sağlayacak. En azından bir farkındalık oluşturacak. Biz de bu proje aracılığıyla öğrencilerimizi yarışmaya katılmak için teşvik edeceğiz ve bu anlamdaki üretimleriyle başvurularını sağlamaya çalışacağız."

Atatürk Üniversitesi, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok
Sabiha Gökçen'de yaşanan kaza, akıllara Bakan Turhan'ın dünkü sözlerini getirdi: Pistimiz yorgun Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:51:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]