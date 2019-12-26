AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine Ege Üniversitesinden destek - Son Dakika
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AA'nın "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesine Ege Üniversitesinden destek

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi için hazırlanıyor.

AA'nın

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında hayata geçireceği "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi için hazırlanıyor.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerinin daha önce pek çok ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları çalışmalar ve kazandıkları ödüllerle kendilerini kanıtladığını belirtti.

Takımcı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının genç iletişimcileri motive edecek bu projesini çok yararlı buluyorum. Öğrencilerimiz için de heyecanlı bir deneyim olacak. Öğrencilerimizin bu projeye hazırlıkları devam ediyor. Mesleğin farklı alanlarını deneyimlemeleri adına tüm öğrencilerimi bu projeye katılmaya davet ediyorum."

Anadolu Ajansı, kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik "Gelecek 100 Yılın Habercileri" konulu projeyi hayata geçirmişti.

Bu kapsamda öğrencilerin bireysel veya grup olarak hazırlayacağı haber, fotoğraf, video ve infografikler, AA'da oluşturulan "Seçici Kurul" tarafından değerlendirilecek.

Haber kriterlerine uyan ve başarılı bulunan çalışmalar, AA'nın internet sitesi ve 100'üncü yıl için özel hazırlanan mikro site üzerinden okurlarla paylaşılacak.

Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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