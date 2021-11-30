AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması yarın başlıyor - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) gözüyle 2021'e damga vuran olaylara ait fotoğraflar, yarın saat 09.00'dan itibaren oylamaya sunuluyor.

Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ilişkin en etkileyici fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Filistin, Suriye, Irak, Yemen, İspanya, İtalya, İzlanda, Macaristan, Belarus, Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Endonezya, Bangladeş, Kolombiya ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 825 binden fazla kare arasından belirlenen 67 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açılacak.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının da katıldığı oylamada bu yıl haber kategorisinde 26, yaşam kategorisinde 24 ve spor kategorisinde 17 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 394 bin 624 kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.