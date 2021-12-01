AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesiyle yoğunlukları artan oto lastikçiler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oto lastikçi Nurettin Çalık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları" fotoğrafına oy veren Çalık, yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını, bazı fotoğraflarda acı, bazılarında neşe yaşadığını dile getiren Çalık, "Kimisinde hüzünlendik, kimisinde güldük. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi, seçim yapmakta zorlandım, lakin ilk seçtiğim kategorideki fotoğraf (Selin yıktıkları) benim memleketimin yakın tarihte başına gelmiş olan bir doğal afetti. Yaşam kategorisinde ise 'Boğaz köprüsü' sis altındaydı, ilgimi çekti. Spor kategorisindeki fotoğraftaki pehlivan ağabeyimiz bana çok sempatik geldi. Onda çok tebessüm ettim, ilgimi çekti. Çekimlerin hepsi kaliteliydi." diye konuştu.

Yakın tarihte unuttuğunu sandığı birçok olayı, oylamada yer alan fotoğraflara baktığı sırada hatırladığını dile getiren Çalık, "Biz unutuyoruz ama gördüğümüzde hafızamızda canlanıyor." dedi.

"Bu fotoğraflara ihtiyacımız var ki geçmişimizi unutmayalım"

Oto lastikçi Muhammet Ali Ilgaz da haber kategorisinde, Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde, Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller " fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları incelerken duygulandığını anlatan Ilgaz, genel anlamda onca zorluk arasında çekilmiş çok kaliteli fotoğraflar gördüğünü söyledi.

Oylamadaki fotoğrafları "sanat eseri" olarak tanımlayan Ilgaz, "Daha basite indirgenecek cümleler yerine gerçekten güzel cümlelerle bu fotoğrafları övmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten başarılı bir çalışma olmuş." ifadesini kullandı.

Tarihi geçmişe bakıldığında resmetme geleneğinin öneminin öne çıktığına değinen Ilgaz, "Bu uygulamayı çok başarılı buldum, Anadolu Ajansı'nı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bu fotoğraflara ihtiyacımız var ki geçmişimizi unutmayalım, neler yaşadığımızı unutmayalım. Bu uygulama her sene olmalı, gerçekten müthiş kareler çıkıyor. Bu anı yaşadığım için çok mutluyum." diye konuştu.