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AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

30.12.2021 16:17
AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

Bayazıt, tercihini haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarından yana kullandı.

Sağlık Müdürü Yıldırım aşı ekibini oyladı

Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da oylamaya katılarak haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yıldırım, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe de haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir de oylamaya katıldı.

Akdemir, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.

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İsmail Kaplan, Gökhan Balcı, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


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