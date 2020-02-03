AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi - Son Dakika

AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi

6 saat önce

Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla insana duyurmak için multimedya içerikler hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, AA muhabirinin İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraf karelerinden etkilenip çocuklar için yardım...

AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi, System.String[]

Dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle çatışma bölgelerindeki insanların mağduriyetini daha fazla insana duyurmak için multimedya içerikler hazırlayan "Human Movie Team" gönüllüleri, AA muhabirinin İdlib'deki insani dramı yansıtan fotoğraf karelerinden etkilenip çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı çadır kamplarda zor şartlar altında yaşamını sürdüren siviller, ağırlaşan kış koşullarında hayata tutunmaya çalışıyor.

İdlibli sivillerin yaşadığı insani dramı görüntülemek için çekim yapan AA foto muhabirinin fotoğraflarını gören Human Movie Team gönüllüleri, soğukta üşüyen çocukların ayaklarını ısıtmak için harekete geçti.

AA'nın fotoğraflarını sosyal medyada görüp çok etkilendiğini belirten Human Movie Team gönüllüsü Merve Verim, "Yıllardır devam eden savaştan en çok çocuklar etkileniyor. Onların durumunu fotoğraflardan gördükten sonra bir şeyler yapmadan duramazdık." dedi.

Hedeflerinin, çocuklara 10 bin çizme ve 10 bin çorap göndermek olduğunu kaydeden Verim, "Günümüzde sosyal medyayı iyilik için kullanmak mümkün. Biz de herkesi 'Onlar üşürken biz ısınamıyoruz' sloganıyla başlattığımız yardım kampanyasının bir parçası olmaya ve çocuklar için bir şeyler yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yardım kampanyasının 15 Şubat'a kadar süreceğini bildiren Verim, kampanyaya destek olmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarındaki bilgilerden kendilerine ulaşabileceğini, banka hesabı veya SMS yoluyla yardımda bulunabileceğini dile getirdi.

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sharika ve Jennifer Lopez, dans gösterileriyle Super Bowl'da göz kamaştırdı
Son dakika: Şehit haberleri sonrası Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Harekat Merkezi'nde toplandı Koronavirüse yakalanan yaşlı çiftin vedalaştığı anlar yürek dağladı Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AA'nın İdlib'de çektiği kareler yardım kampanyasına ilham verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]