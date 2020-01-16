AA'nın Kahire ofisine baskın, Balkan medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın Kahire ofisine baskın, Balkan medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika

AA'nın Kahire ofisine baskın, Balkan medyasında geniş yankı buldu

6 saat önce

Mısır polisinin Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine yönelik baskını, Balkan medyasında geniş yankı buldu.

AA'nın Kahire ofisine baskın, Balkan medyasında geniş yankı buldu, System.String[]

Mısır polisinin Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine yönelik baskını, Balkan medyasında geniş yankı buldu.

Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) baskına geniş yer ayırırken, başta Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) ve Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) olmak üzere uluslararası kuruluşlar baskına olan tepkisine haberlerinde yer verdi.

Kuzey Makedonya merkezli Arnavutça yayın yapan "Shenja" Televizyonu internet sitesinde, baskın ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin haberleri manşetten okuyucularına ulaştırdı.

Arnavutluk'un önde gelen televizyon kanallarından "Top Channel" da haberinde, AA'nın haberlerini derleyerek baskına ilişkin okuyucularına geniş bilgilendirmede bulundu.

Kosova merkezli "Blic" gazetesi, internet sitesinden okuyucularına, Mısır güvenlik güçlerinin AA'nın Kahire bürosuna yaptıkları baskını aktardı.

Kuzey Makedonya'nın en eski gazetelerinden ve Makedonca yayın yapan "Nova Makedonija" gazetesi de "Kahire'de 'Anadolu'nun 4 muhabiri gözaltına alındı" başlığıyla duyurdu.

"Makfax" haber ajansı, "Mısır polisi 'Anadolu'nun Kahire'deki ofisine girdi ve 4 kişiyi gözaltına aldı" başlığıyla baskını aktardı.

Bosna Hersek ve Sırbistan medyası da baskına geniş yer verdi

Bosna Hersek'in önde gelen gazetelerinden "Oslobodjenje", AA'nın Kahire ofisine yapılan baskına ilişkin 4 muhabirin gözaltına alınmasına ve Türkiye'den gelen tepkilere ver verdi.

Kahire ofisine yapılan baskın, Bosna Hersek'in diğer medya kuruluşlarınca haberleştirilirken, Sırbistan'ın resmi haber ajansı "Tanjug", Mısır polisi tarafından yapılan baskına geniş yer ayırdı.

Anadolu Ajansı, Arnavutluk, Makedonya, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polis müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Avrupa Haber Ajansları Birliği, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'ı kınadı BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti

Son Dakika Haberleri
20:07 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
20:05 Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı - Son Dakika
20:02 Gaziantep'te taklit oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
20:01 "Göbeklitepe Tanıtım Etkinlikleri" - Son Dakika
20:00 İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:09:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA'nın Kahire ofisine baskın, Balkan medyasında geniş yankı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]